Oftmals reichen schon zweimal 30 Minuten Training pro Woche, um eine Verbesserung der Rückenmuskulatur zu erzielen. Im Kieser Studio wird genau ermittelt, wie das Training so effizient und nutzbringend wie nur möglich gestaltet werden muss. Der Schlüssel liegt in der Intensität: Der Trainingsreiz muss den Muskel fordern und an seine Belastungsgrenze gehen – nur auf diese Weise verbrennt der Körper nicht nur Kalorien, sondern baut auch Muskelmasse auf.