Neben dem Rehasport in der Gruppe ist auch ein individuelles Einzeltraining bei Exclusive möglich. Dabei steht Ihnen bei jedem Schritt das qualifizierte Team aus Physiotherapeuten, Sportwissenschaftlern, Bachelor Absolventen etc. zur Seite. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen und, falls gewünscht, in Absprache mit Ihrem behandelnden Arzt, erstellen wir einen individuell angepassten Trainingsplan. So stellen wir sicher, dass Ihre speziellen Bedürfnisse und Ziele berücksichtigt werden.

Wir bieten Rehabilitationssport nach §§ 43, 44 SGB V an und kooperieren in diesem Bereich mit gesetzlichen Krankenkassen. Alle Exclusive Clubs sind von den entsprechenden Landesverbänden für Rehabilitationssport zertifiziert worden, d. h. Ärzte können Rezepte für Rehabilitationssport in dem verordnen, die dann von den gesetzlichen Krankenkassen entsprechend der Rahmenbedingungen bewilligt und gezahlt werden, so können Sie den Rehasport kostenlos bei Exclusive absolvieren.