Auf der Anmeldeplattform des Ministeriums können Sie sich zum Saarländischen Pflegekongress am 18. September 2024 anmelden. Da nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmenden zugelassen ist und um auch denjenigen, die sich die Teilnahme vor Ort nur schwer einrichten können, die Teilnahme zu ermöglichen und die Vorträge zu hören, wird die Veranstaltung zusätzlich online übertragen. Bei der Anmeldung können Sie angeben, ob Sie eine Teilnahme vor Ort wünschen oder an der Online-Übertragung teilnehmen wollen. Den Link hierzu erhalten Sie zeitnah nach Ihrer Anmeldung. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an das zuständige Fachreferat per E-Mail: pflegekongress2024@soziales.saarland.de oder per Telefon an die (06 81) 501-3483.