Mit ihrer traditionellen Frühjahrsmesse 2024 eröffnet die Zewe GmbH übrigens ihren zweiten Standort in St. Wendel. Die Messe findet vom 18. bis 24. März statt und ist allein schon wegen der Neueröffnungen etwas Besonderes. Aus einer leeren Lagerhalle im Industriegebiet in der Tritschlerstraße 21 hat das erfahrene und talentierte Handwerker-Team mit Geschäftsführer Christian Zewe und seiner Frau und Architektin Gianna Zewe einen modernen und ansprechenden Ausstellungsraum mit einem zweigeschossigen Bürokomplex geschaffen, der die schönen Produkte wunderbar in Szene setzt. „Wir zeigen in St. Wendel insgesamt elf Markisen von Markilux sowie zwanzig Haustüren von KompoTherm“, sagt Christian Zewe.