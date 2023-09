Das „Kollektiv für angewandte Literatur ULRICHSundGROSCHEN“ nimmt den Mondflug zum Anlass für das Stück „Der lange Weg zum Wissen“, eine theatrale Forschungsreise in die Weiten des menschlichen Gehirns, das am Sonntag, 17. September, um 20 Uhr in der sparte4 Premiere feiert. Was ist Wissen? Wie wird es gespeichert und welche Rolle spielen Emotionen beim Verknüpfen von Synapsen? Ist man dumm glücklicher? – So lauten unter anderem die Fragen, die dabei im Raum stehen und auf eine Antwort warten. Spannend! Weitere Aufführungen finden am 22., 24. und 30. September sowie am 6., 11., 13., 19. und 27. Oktober statt, weitere Termine sind in Planung.