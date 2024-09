Paula Kläy studierte Szenisches Schreiben an der UdK Berlin. Mit „Oberland“ gewann sie den Publikumspreis beim Münchner Förderpreis für neue Dramatik. 2023 wurde sie zu den Autor*innentheatertagen am Deutschen Theater Berlin eingeladen. Im September findet die Uraufführung ihres Stücks „Grausame Gestalten“ in der sparte4 statt. Auf das Uneindeutige in ihrem Stück angesprochen, erklärt sie: „Ich stelle keine Rätsel, die es zu knacken gilt und auf die ich die Antwort kenne, das fände ich unehrlich und langweilig. Aber ich finde es schön, wenn Texte ein Geheimnis in sich tragen, das keine Aufdeckung fordert, sondern sinnlich erfahrbar gemacht werden möchte. Für mich verhandelt der Text Resignation, Rückzug aus der Gesellschaft und die Wirkkraft von Erzählungen: Wie zugehörigkeitsstiftend Geschichten (für die Figuren) sind und was passiert, wenn die konstruierte Realität zu bröckeln beginnt.“ Zur Handlung des Stückes: Eingeschlossen und abgeschieden hocken Mutter, Vater und Kinder in ihrer Wohnung. Sie erzählen sich Schreckensgeschichten von „draußen“, denn dort, so sind sie sich einig, ist das Barbarische, das Brutale, vor dem man sich abriegeln muss. Doch wer ist man selbst? Auf keinen Fall will man sein wie die da „draußen“. Oder hat sich das Barbarische, unentdeckt, doch schon in die eigenen vier Wände geschlichen?



Uraufführung: Freitag, 13. September, 20 Uhr, sparte4. Weitere Termine: 18., 26. September, 2., 11., 18., 20. Oktober