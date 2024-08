Nicht nur, was die fachliche Kompetenz der beteiligten Betriebe angeht, auch was die verwendeten Produkte anbelangt, setzt EinsA-Solar auf Qualität. „Was wir bei unseren Kunden einbauen, ist made in Germany“, betont Eike Becker. „So beziehen wir unsere Photovoltaikelemente beispielsweise von Heckert Solar in Chemnitz, einem der wenigen Hersteller, die noch in Deutschland produzieren.“ Die Wärmepumpen kommen unter anderem von Stiebel-Eltron aus Holzminden in Niedersachsen. „So können wir über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage einen erstklassigen Service garantieren, zum Beispiel in Sachen Versorgung mit Ersatzteilen“, so Becker.