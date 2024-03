„Friede auf Erden“ wurde 1911 in Wien uraufgeführt und Schönberg greift in seinem Werk auf ein Weihnachtsgedicht von Conrad Ferdinand Meyer zurück. Die erste Strophe des Gedichts beginnt mit der Friedensbotschaft der christlichen Weihnachtslegende, zweite und dritte Strophe thematisieren die Weltgeschichte nach Christi Geburt – eine Zeit von Krieg, in der sich der Glaube an Gerechtigkeit und die Hoffnung auf Frieden jedoch erhalten habe. Ein Friede, der in künftigen Generationen Realität werde. Anlässlich Schönbergs 150. Geburtstag feiern die Musikfestspiele ihr Finale mit dieser Friedenshymne in einer Zeit, in der Friede in der Welt und auch in Europa nicht mehr gewährleistet ist. Zusammen mit der „Schöpfung“ von Haydn erheben die über 100 Studierenden der Hochschule für Musik Saar musikalisch die Stimme und setzen ein Zeichen des Friedens und der Hoffnung.