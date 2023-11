2017 haben Emanuela Hektor und ihr Lebensgefährte Salvatore Raimondo HelpingCare24 gegründet. 2020 kam der Pflegedienst HelpingCare hinzu. Die Idee zu einer ganzheitlichen Versorgung ist entstanden, als Emanuela Hektor mit Ende 20 ihren schwerkranken Mann bis zu seinem Tod pflegte. Das hatte natürlich Auswirkungen auf ihr eigenes Leben und veränderte ihren Blick auf die Pflege. „Ich sah es als meine Passion, meine Erfahrungen weiterzugeben und Menschen in ähnlichen Situationen zu helfen“, sagt sie. Gemeinsam mit Salvatore Raimondo hat die gebürtige Polin dann den ambulanten Pflegedienst Beyer & Barth übernommen. „Wir können ruhig behaupten, dass wir den Pflegedienst mit genau so viel Herzblut übernommen und weitergeführt haben wie die bisherigen Inhaber. Unter dem Namen HelpingCare haben wir dann neue innovative Ideen mit altbewährten Traditionen so verknüpft, dass der Erfolg nicht lange auf sich warten ließ. Alles was wir tun, tun wir zum Wohle unserer Patienten und zum Wohle unseres jungen und dynamischen Teams“, fassen die beiden ihre Firmenphilosophie zusammen.