Zur Adventszeit ist das Angebot von Horst Becker Touristik besonders zauberhaft. Die brandneue „Weinzeit an der Mosel“ verspricht ein tolles Erlebnis zur Vorweihnachtszeit, ebenso der funkelnde Lichterglanz von Amsterdam, das traditionelle Chlausjagen in der Schweiz und auch Wien ist im Dezember einfach märchenhaft – besonders während eines Konzerts im Stephansdom.

Für all diejenigen, die Erholung suchen, hat Team Becker wohltuende Wellness-Angebote in Bad Füssing oder auch besinnliche Weihnachtsfeiertage im Erzgebirge, Allgäu oder Tirol vorbereitet. Das unvergessliche Highlight zum Jahresende sind die Silvestertouren, die mit einem tollen Programm aufwarten. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Jahreswechsel in Südtirol, an der Nordseeküste oder im idyllischen Taunus?