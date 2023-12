„Das Herz meines Vaters hängt an diesen Manufakturen. Er kennt sie alle in- und auswendig und auch die Preise hat er mit seinen 86 Jahren immer noch im Kopf“, sagt sein Sohn Robert Muhlke. Für den Räumungsverkauf ist er regelmäßig im Geschäft, ebenso Enkeltochter Julie und natürlich Jürgen Muhlke selbst. Gemeinsam packen sie mit an, räumen Ware aus dem Lager und drapieren sie in den Verkaufsregalen.