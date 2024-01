Bühne frei heißt es im Januar auch für „Die lieben Eltern (Chers Parents)“: Die Gauthiers sind eine Familie wie jede andere auch. Eines Tages gewinnen die Eltern im Lotto, und es gilt herauszufinden, wie das Geld ausgegeben werden soll. Die Familienidylle beginnt zu bröckeln … Das Gewinnerstück des Prix Primeurs 2022 wird am Samstag, 20. Januar, um 19.30 Uhr im Rahmen des Festivals „Primeurs PUR!“ in der Alten Feuerwache aufgeführt. Ab dieser Spielzeit wird das Festival Primeurs in ein Wettbewerbs- und ein Produktionsjahr aufgeteilt, die sich abwechseln. Das „Festival Primeurs“ steht für frische Werkstattinszenierungen mit Preisvergaben, während im neu eingeführten Produktionsjahr „Primeurs PUR!“ die abendfüllende Inszenierung eines Gewinnerstücks aus dem Vorjahr am Saarländischen Staatstheater präsentiert wird. Weitere Aufführungen von „Die lieben Eltern (Chers Parents)“: 25., 26. und 30. Januar, 3., 9., 10., 21., 23. und 25. Februar sowie 20. April.

Beim Projekt „Freiheit (свобода)“ hat Regisseur Andrij May mit deutschen und ukrainischen Jugendlichen zusammengearbeitet und über die Zukunft und die verlorene Vergangenheit gesprochen. Was, wenn die eigene Freiheit gefährdet ist, weil man seine Heimat verlassen muss? Unter der Leitung des ukrainisch-deutschen Regieteams Andriy May und Ulrike Janssen arbeiteten zehn Jugendliche an ihrem individuellen Begriff von Freiheit. Sieben von ihnen stammen aus der Ukraine, drei weitere Jugendliche leben schon länger in Deutschland. Sie sind hier geboren oder haben ukrainische Wurzeln. Premiere am 19. Januar um 20 Uhr in der sparte4, weitere Termine sind am 26. Januar und 8. Februar sowie in Planung.