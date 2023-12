Aktuell ist bei InterSport STIWI die Wintersportsaison noch in vollem Gange. Mit eigener Skischuhklinik, tollem Skiservice mit moderner Schleifmaschine für Ski und Snowboard, sowie einem aktuell riesigen Sortiment an Skiern, Skischuhen und Zubehör namhafter Hersteller ist das Fachgeschäft für die Wintersaison perfekt gerüstet. „Schuhe und Skier werden in unserer hauseigenen Skischuhklinik individuell angepasst. Dieses sogenannte Bootfitting ist enorm wichtig und garantiert einfach einen ungetrübten Fahrspaß“, weiß Geschäftsführer Marco Pfeiffer und erläutert: „Wir sind übrigens offizielles DSV-Mitglied – was bedeutet, dass wir regelmäßig Lehrgänge besuchen. So sind wir in Sachen Technik und Sicherheit immer auf dem neuesten Stand.“