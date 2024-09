In der kommenden Woche lädt das Familienunternehmen wieder zu seiner großen Herbstmesse ein – in Schiffweiler im Gewerbepark Klinkenthal sowie am neuen Standort in der Tritschlerstraße in St. Wendel. Vom 16. bis 22. September können sich Kundinnen und Kunden über die neuesten Trends in Sachen Haustüren und Fenster informieren, dabei von interessanten Aktionen profitieren und sich umfassend zu den Produkten und zur Montage beraten lassen. Energieberater sind zudem vor Ort und informieren detailliert über die Möglichkeiten staatlicher Förderungen für eine energetische Sanierung.