Wer auf das Auto angewiesen ist, weil er im ländlichen Raum lebt, den will die SPD mit Verboten gängeln. Die Umweltministerin erklärt das Auto zum Feind – und das im Saarland, wo Tausende Jobs am Auto hängen. Aber wir als CDU-Fraktion kritisieren nicht nur, sondern gehen selbstbewusst in den Wettbewerb um die besseren Ideen für das Saarland. Damit zeigen wir, dass wir schon heute regierungsfähig sind. Das werden wir in den kommenden zweieinhalb Jahren weiter deutlich machen.