Christian Richter: Wir bieten zusammen mit unseren Versicherungspartnern – allen voran dem regionalen Service-Versicherer, den SAARLAND Versicherungen – neben den verschiedenen Formen der Lebensversicherungen auch alle Sparten der Sachversicherungen an. Mit weiteren Anbietern im Sparkassenverbund decken wir auch den Bedarf an Rechtsschutz und Krankenversicherungen sowie der Betrieblichen Altersvorsorge ab. Somit halten wir ein umfassendes Paket an Absicherung und Vorsorge für jede Lebenslage bereit.