Komplexe Themen im Detail besprechen, vor der Klassenarbeit noch mal das Wichtigste durchgehen, genau die eine Stelle, an der es immer hakt, mal auf andere Weise erklären lassen – all das ist mit einer Einzelnachhilfe möglich. Eine Lernunterstützung „one on one“ kann zu mehr Selbstvertrauen, mehr Spaß an der Schule und zu besseren Leistungen führen – aber sie ist in der Regel sehr kostspielig für die Eltern. An dieser Stelle bietet die Sparkasse Saarbrücken Unterstützung. Gemeinsam mit der erfolgreichen Nachhilfe-App ubiMaster stellt sie allen Kund*innen zwischen 10 und 17 Jahren, die das UNO Young-Konto haben, diese Einzelbetreuung kostenlos als Mehrwert zur Verfügung.