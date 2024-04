Beim Ankauf von Markenporzellan wiederum spielen die Bekanntheit der Marke, der Zustand, die Herkunft und Authentizität eine große Rolle. Der Ankauf von Antikschmuck erfordert oft eine genaue Bewertung der Materialien, des Alters und des handwerklichen Stils der Stücke, erläutert Frau Hoffarth. All diese Fähigkeiten hat sich das Team vom Goldankauf Rohrbach mit den Jahren angeeignet und wurde so zu einer der führenden Adressen in Sachen Goldankauf im Saarland und Umgebung.