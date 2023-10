Fußbodentechnik Uwe Schorr – das sind Uwe und Wally Schorr, die gemeinsam mit ihren acht Verlegern schon seit über 25 Jahren am Markt sind. Zu finden ist das kleine Unternehmen in Hirzweiler, im Herzen des Saarlandes. In der knapp 100 Quadratmeter großen Ausstellung können sich Kunden vor Ort von der Vielzahl der verschiedenen Bodenbeläge ein Bild machen. Das Angebot reicht von Laminat und Parkett, über Bioboden und Vinyl bis hin zu Teppichböden aller Art.