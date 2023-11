Seit mittlerweile sechs Jahrzehnten ist die Central-Garage Dillingen ein kompetenter Ansprechpartner rund um Autos der Marke Ford. Das Familienunternehmen, das in diesem Jahr sein 61-jähriges Bestehen feiert, ist auch Spezialist für Nutzfahrzeuge und Elektrofahrzeuge sowie für Flottenmanagement. Der Betrieb beschäftigt aktuell 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Regelmäßig bildet er junge Menschen sowohl in technisch-gewerblichen als auch in kaufmännischen Berufen aus. Das Unternehmen ist seit 1998, also seit genau 25 Jahren, in der Konrad-Adenauer-Allee in Dillingen, unweit der Anschlussstelle Dillingen-Mitte der Autobahn A 8, ansässig. In der Werkstatt sind alle Kundenfahrzeuge und Autos aller Marken in den besten Händen. Selbstverständlich übernimmt die Werkstatt auch den kompletten Service für die Microlino-Fahrzeuge. Die Central-Garage Schaeffer ist außerdem Partner von Ford-Carsharing. Hier kann man sich gegen eine einmalige Gebühr von 9,90 Euro auch anmelden und dann auf eine der bundesweit größten Car-Sharing-Flotten zurückgreifen. So bleibt man zu kalkulierbaren Kosten immer mobil.