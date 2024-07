Ganz gleich, ob es um die Suche nach dem passenden unbebauten Standort (Greenfield) oder das Anbieten einer gewerblichen Brachfläche (Brownfield) geht: Die landeseigene gwSaar, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Saar, ist für beide Belange die zentrale Anlaufstelle. Von jeher nimmt sie auch Brownfields in ihr Angebot auf, berät über Zukunftsaussichten und stellt Kontakt zu Investoren her. So können Altflächen schneller in eine Folgenutzung überführt werden. Mit ihrem Flächenkataster hat die Gesellschaft hierfür ein umfassendes Werkzeug entwickelt. Es bildet auf aktuellem Stand unbebaute, aber auch nicht mehr genutzte Areale ab und vereinfacht so das schnelle Identifizieren von geeigneten Unternehmensstandorten.