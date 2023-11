Das Ende des Jahres rückt näher – wer seine Lieblingsstücke noch nicht gesehen hat, sollte jetzt die Gelegenheit beim Schopfe packen: „Endstation Sehnsucht“, die erste Inszenierung des neuen Schauspieldirektors Christoph Mehler, wird nur noch drei Mal – am 1., 9. sowie am 19. Dezember – im Großen Haus zu sehen sein. Am 10., 11. und 18. November sowie am 2., 27. und 30. Dezember ist „Hedwig and the angry inch“ in der Alten Feuerwache zu sehen. Der Doppelabend „Herzog Blaubarts Burg | Hard Boiled Variations“ findet am 10., 18. und 25. November statt. Puccinis „Il trittico“, das von der Saarbrücker Zeitung als „rundum gelungener Opernabend“ bezeichnet wird, ist bis Ende des Jahres noch am 11. und 15. November sowie am 6. und 29. Dezember zu sehen.