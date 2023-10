Nach Kult-Film und großer Broadway-Produktion ist das tragikomische Rock-Musical „Hedwig and the Angry Inch“ im Mainstream angekommen. „Hedwig and the Angry Inch“ – inzwischen auch mit einem Tony Award ausgezeichnet – hat sich seinen Underdog-Punk-Charme bewahrt und setzt auf dem Spielfeld von Geschlecht und Sexualität, queerer Identität und Subkultur in jeder neuen Produktion Zeichen. Zu sehen ist das Rock-Musical ab Freitag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr in der Alten Feuerwache. Am 29. Oktober, am 4., 10., 11. und 18. November, am 2. und 27. Dezember, am 12. und 13. Januar sowie am 13. März gibt es weitere Vorstellungen.