Lassen Sie sich vom Mythos „Schwanensee“ und dem Ukrainian Classical Ballet unter der künstlerischen Leitung von Ivan Zhuravlev verzaubern und tauchen Sie ein in eine Welt voller Schönheit, Eleganz und Harmonie, wenn Tschaikowskis Musik auf der Bühne erklingt. Am Dienstag, 2. Januar 2024, macht das Ensemble Station in der Congresshalle in Saarbrücken, weitere Vorstellungen können Sie der Highlight-Concerts-Website entnehmen.