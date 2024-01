Dem Schutz der Privatsphäre kommt dabei stets eine wichtige Rolle zu. „Diskretion und Vertrauen spielen eine wichtige Rolle bei uns. Deshalb kommen nicht nur Seniorinnen und Senioren zu uns, sondern auch viele Berufstätige“, betont Thorsten Rahm. Damit jede und jeder das richtige Produkt findet, arbeitet AUVEO mit allen Hörgeräteherstellern zusammen und führt keine Eigenmarken. Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, mehrere Hörsysteme im Alltag auszuprobieren, bevor sie sich entscheiden. Thorsten Rahm und seine Mitarbeiterinnen nehmen sich viel Zeit für die Beratung – sowohl in der Test- als auch in der Anfangsphase, denn: „Wir verkaufen keine Hörgeräte für die Schublade. Viel mehr sorgen wir mit optimalen Geräten für besseres Hören in allen Lebenslagen und somit für mehr Lebensqualität.“ Eine umfassende Einweisung gehört ebenso zum Kundenservice wie die nachfolgende Betreuung. Gut zu wissen: Für alle Geräte bietet AUVEO eine 30-Tage-Testmöglichkeit.