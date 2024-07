Stressig oder entschleunigend? So gelingt der Urlaub mit dem E-Auto

Europa verfügt über ein gut ausgebautes Netzwerk an Ladestationen, das stetig erweitert wird. Relativ problemlos geht das Laden eines E-Autos in den Niederlanden, denn das westliche Nachbarland verfügt mit aktuell 144.453 öffentlichen Ladepunkten über die meisten in Europa. Auf dem zweiten Platz liegt übrigens Deutschland mit 120.625, während Platz drei an Frankreich mit 119.255 öffentlichen E-Ladepunkten geht. Danach dünnt sich das Feld aus, wie eine Erhebung von Statista deutlich macht. Das Schlusslicht ist Malta, dort gibt es gerade einmal 101 Ladepunkte für E-Autos. Unter 1000 Ladepunkten gibt es in Zypern (329), Lettland (534) und Estland (683). Im Mittelfeld liegen die Türkei mit 10.057 Ladepunkten, die Schweiz mit 14.235 Ladepunkten oder Norwegen mit 26.624. Eine interessante Zahl hat Statista ebenfalls noch erhoben: Der gesamte Strombedarf von elektrischen Automobilen in Europa hat sich im Jahr 2022 bei rund 19.000 Gigawattstunden belaufen.