In diesem Jahr ist Captain Maggi der Pate des Saarland Adventskalenders – den Saarländerinnen und Saarländern wohl bekannt von The Adventures of Captain Maggi. Ziel ist es, in diesem Jahr die 15.000 Euro, die im letzten Jahr gesammelt wurden, noch zu toppen, um die Globus Stiftung und deren soziale Projekte in der Region unterstützen zu können. Der Kalender bringt also nicht nur dem Beschenkten Freude, sondern kommt auch sozialen Zwecken zugute – so haben alle etwas davon.