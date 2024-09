In einer Zeit, in der sich Trends schnell ändern, ist es eine mehr als bemerkenswerte Leistung, über fünf Jahrzehnte hinweg erfolgreich am Markt zu bestehen. Scherer Küchen in Schmelz hat genau das erreicht und feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1974 hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter für hochwertige Kücheneinrichtungen in der Region entwickelt und genießt weit über die Grenzen von Schmelz hinaus einen hervorragenden Ruf.