Auf dem AWO Familienfest reiht sich ein Infostand an den nächsten. Die Besucherinnen und Besucher können sich über Holz- und Keramikartikel informieren, an einem Bücherstand stöbern und sie erfahren mehr über die AWO und ihre soziale Arbeit. Man kann an einem Quiz und an einer Kräutertombola teilnehmen und sich Andenken in einer Fotobox holen. Es gibt AWO Souvenirartikel, Sinnesbänke und ein Hitzeschutz-Mobil. Als Walking Acts sind am Nachmittag die Evas Apfel Marching Band, Clownin Nadine Kipper, Luftballonkünstler und Kalibo im Schlossgarten unterwegs. Kostenlose Führungen rund um das Schloss runden das Angebot ab.