Tipps von Experten : So fühlt sich die Katze im Zuhause richtig wohl

So fühlt sich die Katze im Zuhause richtig wohl

Katzen sind süß, können aber schnell sich und die Einrichtung in Gefahr bringen. Foto: Evrymmnt - stock.adobe.com/Agila

HANNOVER Stubentiger benötigen ausreichend Rückzugsmöglichkeiten. Und beim Thema Sicherheit gibt es auch einiges zu beachten.

(rps) Nicht jede Katze ist ein echter Freigänger. Manche verbringen die meiste Zeit lieber in der Wohnung, andere leben sogar ausschließlich in den eigenen vier Wänden. Die Agila-Haustierversicherung gibt Tipps für Haltende, mit denen sich ein artgerechtes Zuhause und ein Wohlfühlort für Samtpfoten schaffen lassen.

Zwei Katzenklos sollten zur Verfügung stehen

Weitere Basics wie frische Luft und Sonnenschein erfüllt für Wohnungskatzen ein Balkon, der mit einem Netz gesichert und zum Beispiel mit Katzengras oder anderen katzenfreundlichen Pflanzen ausgestattet ist. Wer keinen Balkon hat, kann seiner Samtpfote ein gemütliches Plätzchen am Fenster einrichten, von dem aus sie die Außenwelt beobachten kann.

Offene Fenster können Lebensgefahr für Katzen bedeuten

Bewegung und Rückzugsmöglichkeiten wichtig für Katzen

Nicht zuletzt müssen auch Wohnungskatzen in Bewegung bleiben, damit am Ende nicht ungesundes Übergewicht droht. „Damit Samtpfoten ihre schlanke Linie behalten, sollte regelmäßig spielerisch ihr natürlicher Jagdtrieb aktiviert werden, um die Tiere in Bewegung zu halten“, rät die Tierärztin.