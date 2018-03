später lesen Golf-Superstar kommt in Schwung Tiger Woods kann es noch Teilen

Golf-Star Tiger Woods startet beim PGA-Turnier im amerikanischen Palm Harbor von Platz zwei aus in die beiden entscheidenden Runden am Wochenende. Der von einer weiteren Rückenoperation genesene Amerikaner spielte in Florida die beste Runde seit seiner Rückkehr.