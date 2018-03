Theater total spielt "Romeo und Julia"

Das Mittagessen wird täglich gemeinsam zubereitet. Nach einem Monat zeigt Theater total eine Tanzperformance, in der restlichen Zeit wird eine große Inszenierung einstudiert, mit der die Teilnehmer dann auf Tournee gehen. In diesem Jahr ist das "Romeo und Julia". Nach der Premiere in Bochum ist das Stück am 13. April in der Stadthalle Kleve zu Gast. Im Sommer kehrt die Arbeit dann nochmals nach Bochum zurück. Dorothee Krings