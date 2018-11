später lesen Telefonaktion Fragen zum Wechsel der Kfz-Versicherung Teilen

November ist der Monat, in dem man normalerweise die Kfz-Versicherung wechseln kann. Zunächst empfiehlt sich ein Blick in den Versicherungsschein, ob eine Kündigung zum 1. Januar möglich ist.Wenn ja, dann muss die Kündigung am 30. 11. bei der Versicherung eingegangen sein.Fragen zu diesem Thema beantwortet heute zwischen 16 und 18 Uhr eine Expertin der Verbraucherzentrale.