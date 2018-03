später lesen Lokalsport Teammanager Muyres muss ins Jüchener Tor Teilen

Jüchens Teammanager Sebastian Muyres hatte es sich in Heiligenhaus so richtig gemütlich gemacht und genoss die 3:0-Führung seiner Mannschaft. Allerdings war der 32-Jährige auch als Ersatztorwart vorgesehen und musste diese Position auch in der 79. Minute Jüchens aktiv übernehmen. So durfte er letztlich auf dem Feld den 5:1-Sieg der Gäste bejubeln.