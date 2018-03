Tauziehen um das Windrad geht weiter

In einem sind sich der Investor und die Gegner des geplanten Windrades in Gräfrath einig: Am besten wäre es, wenn die Anlage überhaupt nicht gebaut würde. Darüber, wie das zu schaffen ist, gehen die Meinungen auseinander.

Der Investor, die in Ohligs ansässige Aeos Energy, hat eine Frist zum Baubeginn Ende 2017 verstreichen lassen. Die hatte die Stadtverwaltung in einer Änderungsgenehmigung gesetzt. Unterdessen laufen Gespräche zwischen Vertretern des Unternehmens und der Windrad-Gegner weiter. In der übernächsten Woche könnte es Neuigkeiten geben, erklärte der Sprecher der Bürgerinitiative, Frank Fischer. Sicher sei aber nicht, dass es eine Einigung geben werde.

Um die Windenergieanlage wird seit 14 Jahren gestritten. Nach Lesart der Stadtverwaltung hätten die Bauarbeiten auf dem Feld zwischen Ketzberg und Unten zum Holz bis Ende vergangenen Jahres beginnen müssen. Gebaut wurde aber bisher nicht. Darum ist aus Sicht der Behörde die Genehmigung erloschen.

Beerdigt ist das Projekt damit aber nicht, betonte Ingo Linder, einer der beiden Geschäftsführer von Aeos Energy. Deren Tochtergesellschaft Windpark Solingen GmbH wurde gegründet, um die Anlage zu errichten. Aus Linders Sicht ist eine früher erteilte Genehmigung gültig. Das Unternehmen dürfe somit bauen. Bei der Stadtverwaltung schließt man laut Sprecherin Sabine Rische eine verwaltungsrechtliche Klage des Unternehmens nicht aus.

Der juristische Weg sei eine von zwei möglichen Optionen, erklärte Linder. Er hofft auf eine gütliche Einigung mit der Bürgerinitiative. Man wolle als ansässige Firma keine weitere Konfrontation, betonte er. Linder hält dies in den kommenden vier Wochen für möglich.

Bei den Verhandlungen geht es in erster Linie um Geld. Die Investorenfirma hat für die Planungen nach eigenen Angaben 200.000 Euro ausgegeben. Außerdem wurde von einem Landwirt die für das Windrad vorgesehene Ackerfläche langfristig gepachtet. Es geht darum, dass Aeos Energy für einen Ausstieg aus dem Projekt zumindest zum Teil finanziell entschädigt wird.

Dieses Geld soll die Bürgerinitiative mit Hilfe von Spendern und Sponsoren aufbringen. Fischer fühlt sich in diesem Zusammenhang von der Stadt im Stich gelassen: "Wir finden es nicht gut, dass die Bürgerinitiative dafür zuständig sein soll, den Investor abzufinden." Nach seiner Rechtsauffassung wäre dies nach dem Verstreichen der Frist zum Baubeginn gar nicht mehr nötig. Er geht davon aus, dass das Rathaus das Projekt jetzt verhindern könne.

Die Initiative werde aber weiter mit Linder und seinem Co-Geschäftsführer Guido Fiebes sprechen. Fischer: "Nach den Osterferien setzen wir uns wieder zusammen." Kommt es zu keiner Einigung, hält Linder auch den Bau einer kleineren Anlage für möglich. Dann, so befürchtet Fischer, würde das ganze Genehmigungsverfahren aber von vorne losgehen.