Probleme bei Unitymedia Tausende Menschen in NRW am Sonntagabend ohne Fernsehen

Zahlreiche Fernsehzuschauer in Teilen Nordrhein-Westfalens haben am Sonntagabend sprichwörtlich in die Röhre geschaut. Bei dem Kabelnetzbetreiber Unitymedia war es etwa zwei Stunden lang zu Störungen und Ausfällen des TV-Bildsignals gekommen.