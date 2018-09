später lesen Urteil im Berufungsverfahren Tätowierter Polizeibewerber hätte nicht abgelehnt werden dürfen FOTO: Martin Höke/Müller-Peddinghaus/dpa FOTO: Martin Höke/Müller-Peddinghaus/dpa Teilen

egen eines großflächigen Löwenkopf-Tattoos am Unterarm ist ein Polizeibewerbers in Nordrhein-Westfalen abgelehnt worden. Das war unrechtmäßig. Das entschied am Mittwoch auch das Oberverwaltungsgericht in Münster im Berufungsverfahren.