Die Friedrichsthaler haben das Wort Friedrichsthal erntet Lob und Kritik

Auch Busfahrer Thomas Scherschin kritisiert die Geschäftssituation in Friedrichsthal. „Alles geht den Bach runter. Viele Geschäfte machen zu, und es gibt viele Leerstände. Weihnachtliche Dekoration ist in der Stadt bis auf einen mickrigen Tannenbaum nicht vorhanden. Die Sachbeschädigung nimmt in der Stadt zu. Ich selbst war davon betroffen, als mein Auto zerkratzt wurde. Die Stadt gammelt vor sich hin, und der Bauhof macht nur das Notwendigste. Das große Problem ist das fehlende Geld. Im Jahr 2010 war die Stadt noch weitestgehend in Ordnung, doch seitdem ist es ein leises Sterben. Das ist eine Schande und müsste nicht sein. Man sollte mit finanziellen Mitteln nachhelfen und auch in Kleines investieren. Zum Beispiel müsste man den Brunnen in Takt bringen, Spielplätze in Stand halten, die Straßen festlich gestalten und sich einfach um die Stadt kümmern, so dass die Leute wieder Lust haben rauszugehen“, erzählt der 52-Jährige.