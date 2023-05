Tennis Zverev nach Aus in Rom: Schlechtestes Tennis seit Jahren

Madrid-Finalist Struff (33) wird den 26-Jährigen nun in der Weltrangliste überholen, stuft dies für sich aber als nebensächlich ein. „Wir haben mit Sascha jemanden, der seit Jahren die klare Nummer 1 in Deutschland ist. Dass ich jetzt so nah an ihn herangerückt bin, ist nur seiner langen Verletzung geschuldet und dass ich wiederum keine Punkte zu verteidigen hatte“, sagte Struff jüngst in einem Interview des Deutschen Tennis Bundes und machte Zverev Mut: „Ich bin mir sicher, dass auch er demnächst wieder weiter oben in der Rangliste stehen wird.“