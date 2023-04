Bundesliga „Zum Kotzen“: Krösche nach Frankfurter Punktverlust bedient

Auf der Suche nach den passenden Worten für den Chancenwucher landete Markus Krösche bei einer drastischen Formulierung. „Zum Kotzen vielleicht. Das trifft es, glaube ich, am besten“, antwortete der Sport-Vorstand von Eintracht Frankfurt am Samstagabend auf eine entsprechende Frage. Das 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach trotz drückender Überlegenheit war für die Hessen bereits das siebte sieglose Bundesliga-Spiel in Serie.