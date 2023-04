Bundesliga „Zum Kotzen“: Frankfurter Frust in Dauerschleife

Zudem sei nach der Europa League 2022 auch ein weiterer Titel möglich. „Es ist noch zu früh, ein Fazit zu ziehen. Wir wollen unbedingt ins Finale einziehen und den Pokal auch gewinnen“, erklärte der Coach. Bei einem Sieg am 3. Mai beim VfB Stuttgart stünden die Hessen im Endspiel, das am 3. Juni in Berlin ausgetragen wird. Bleibt es in der Bundesliga bei den aktuellen Misserfolgen, könnte ein Coup im DFB-Pokal die größte Chance auf ein weiteres Jahr im Europapokal sein. Die letzten Wochen seien nicht zufriedenstellend verlaufen, ordnete Glasner ein.