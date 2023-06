Bundesliga Zehn Kilo Übergewicht? - Magath kritisiert Süle

Der 69 Jahre alte Magath sagte über Süle: „Selbstverständlich geht das nicht. Ich höre immer nur: Wir spielen so einen Hoch-Tempo-Fußball und alles ist so schnell geworden und alles ist so gut geworden bei uns in der Bundesliga. Da frage ich mich, wie geht das mit zehn Kilo Übergewicht?' Das verstehe ich nicht.“ Magath ist derzeit nicht als Coach tätig. Zuletzt hatte er 2022 Hertha BSC trainiert.