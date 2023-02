Arzneimittelversorgung : Zahl der Apotheken schrumpft im Rekordtempo

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Apotheken in Deutschland um 393 zurückgegangen. Foto: Marcus Brandt/dpa

Berlin Schlechte Nachrichten für Patientinnen und Patienten: Der Weg zur nächsten Apotheke könnte länger werden, denn immer mehr Inhaber werfen das Handtuch. Was sind die Gründe?

Die Zahl der Apotheken in Deutschland sinkt immerweiter. Ende vergangenen Jahres zählte die BundesvereinigungDeutscher Apothekerverbände (Abda) 18.068 Betriebsstätten. DerRückgang um 393 sei der größte jährliche Verlust in der Geschichteder Bundesrepublik, teilte der Verband am Mittwoch (1. Februar) mit.