Gesundheit Zahl der Apotheken fällt unter Marke von 18 000

Die Beschäftigtenzahl in den Apotheken ging nach Branchenangaben im vergangenen Jahr leicht auf 159.352 zurück. An Patienten abgegeben wurden 1,4 Milliarden rezeptpflichtige und rezeptfreie Arzneimittel. Der Gesamtumsatz der Apotheken stieg auf knapp 64,9 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn vor Steuern einer durchschnittlichen Apotheke sank demnach auf 162.890 Euro. Für dieses Jahr erwartet der Verband Mehrbelastungen von 10.000 Euro durch höhere Tariflöhne. Die aktuelle Apothekenzahl sei die niedrigste seit 1980 mit damals zusammen genommen 17.818 Betriebsstätten in der Bundesrepublik und der DDR.