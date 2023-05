Nationalmannschaft Wolfsburgs Felix Nmecha fällt für Nationalmannschaft aus

Zum Abschluss der laufenden Saison bestreitet die Nationalmannschaft drei Länderspiele und trifft in Bremen auf die Ukraine (12. Juni), in Warschau auf Polen (16. Juni) und in Gelsenkirchen auf Kolumbien (20. Juni). Nmecha hatte im März sein Debüt in der A-Nationalmannschaft beim Duell mit Belgien (2:3) gegeben.