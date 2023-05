Party in London Wolfsburgerinnen träumen vom Champions-League-Coup

Verstecken braucht sich der VfL in keiner Weise, findet auch Coach Stroot. Gerade das Match vom Montag vor 60 063 Fans in London soll Signalwirkung auf die nächsten Wochen haben. „Wir nehmen aus diesem Spiel extrem viel mit. Wir waren 0:1 hinten, sind zurückgekommen und hatten vor dieser Kulisse bis zum Ende die Überzeugung, dieses Spiel zu gewinnen“, schwärmte der VfL-Trainer von seinem Team. „Das ist nicht selbstverständlich, das so durchzudrücken.“