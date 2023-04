Frauenfußball Wolfsburg nach Kantersieg in München im Pokal-Finale

Die mit Spannung erwartete Begegnung im Pokal-Halbfinale hatte sich schnell zu einer einseitigen Angelegenheit entwickelt. „Es war sehr schmerzhaft“, betonte Straus. Für die Münchnerinnen bleibt der VfL ein Pokalschreck - wie schon in den vergangenen sechs Pokaljahren scheiterten sie an Wolfsburg. So chancenlos wie am Samstag waren die Bayern-Frauen aber selten. Zweimal Sveindis Jane Jonsdottir (19. Minute/47.), Bayern-Torhüterin Maria Luisa Grohs mit einem Eigentor (44.), Nationalspielerin Jule Brand (56.) und Dominique Janssen per Elfmeter (60.) sorgten vor 2500 Zuschauern für den Kantersieg der Gäste - und lassen den VfL weiter vom Triple träumen.