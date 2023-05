Tischtennis WM-Krimi: 59-Jährige unterliegt deutscher Nationalspielerin

Ihr aktueller WM-Einsatz in Südafrika endete allerdings schon in der zweiten Runde. Da verlor Ni im Einzel in 3:4 Sätzen gegen die deutsche Nationalspielerin Shan Xiaona vom TTC Berlin Eastside. 0:3 lag sie bereits zurück, zum 3:3 glich sie noch einmal aus. Statt der 59-jährigen Ni darf nun aber die 40 Jahre alte Shan gegen die Olympiasiegerin Chen Meng aus China spielen.