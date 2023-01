Schwimmen lernen : Wie wird aus dem Kind eine Wasserratte?

Keine Angst vor dem Wasser: Schon in der Badewanne zu Hause können Eltern einiges dafür tun, dass sich Kinder später im Schwimmbad wohlfühlen. Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn

Bad Nenndorf Eltern wünschen sich, dass ihr Kind sicher schwimmen kann. Doch mit der Zahl der Schwimmbäder nimmt auch der Schwimmunterricht ab. So können Eltern selbst den Anfang machen.

Im Grunde ist es einfach: Weniger Schwimmbäder bedeuten weniger Schwimmunterricht - und weniger sichere Schwimmer. In der Corona-Pandemie gab es zeitweise überhaupt keinen Schwimmunterricht.

Die Folge: Der Anteil der Nichtschwimmer unter den Grundschülerinnen und Grundschülern in Deutschland hat sich einer neuen Forsa-Umfrage zufolge binnen fünf Jahren verdoppelt.

Die Grundfertigkeiten, die es für ein Wasserratten-Dasein braucht, können Eltern spielerisch mit ihren Kindern üben. Die DLRG hat dafür Tipps, die übrigens auch in der Badewanne funktionieren:

Die Augen ans Wasser gewöhnen

Auf Dauer lernen die Kinder dadurch, Wasserspritzer in den Augen zuzulassen. Das wirkt sich auch auf den Lidschlussreflex aus. Die Kinder können ihn mit der Zeit immer besser kontrollieren - und später beim Tauchen die Augen offen halten. Das ist laut DLRG gerade in Gefahrensituationen wichtig. Denn so können sich die Kinder unter Wasser orientieren.