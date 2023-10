10 Tipps für den Winter Wie Sie trotz Kälte gesund bleiben

Vitamin C - für eine starke Abwehrkraft - steckt etwa in Paprika und frischen Kräutern. Vitamin D bekommt der Körper nicht zuletzt durch Sonnenlicht ab. Daher ist es wichtig, auch in der kalten Jahreszeit nach draußen zu gehen und die Wintersonne zu genießen. Ein Mangel an Vitamin D führt zu Müdigkeit und Stimmungsschwankungen.